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28 февраля, 07:30

Происшествия

Новости мира: несколько городов в Бразилии ушли под воду

Новости мира: несколько городов в Бразилии ушли под воду

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Несколько городов в Бразилии ушли под воду. Летний шторм принес огромное количество осадков. Реки и ручьи вышли из берегов. Больше всего пострадал район Сан-Жозе-ду-Сул. Там выпало почти полтора метров осадков. Уровень воды поднимался за считанные минуты. Сообщений о пострадавших не поступало.

В Израиле количество пострадавших в результате наезда машины на автобусную остановку возросло до 14 человек. Несколько из них находятся в критическом состоянии. Предполагаемым виновником аварии оказался 53-летний палестинец, нелегально проживавший в стране. Он пытался скрыться с места ДТП, а при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован полицией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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