Певец Буйнов пообещал помочь пенсионерке, которую сбил на машине в Подмосковье

Певец Александр Буйнов извинился перед пенсионеркой, которую сбил на машине. Он пообещал помочь ей, гарантировал необходимую медицинскую помощь.

ДТП произошло в подмосковной Апрелевке. Артист сбил пенсионерку, когда она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Врачи на месте оказали помощь пострадавшей и доставили в больницу с растяжением связок.

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