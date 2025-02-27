Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 22:15

Происшествия

Певец Буйнов пообещал помочь пенсионерке, которую сбил на машине в Подмосковье

Певец Буйнов пообещал помочь пенсионерке, которую сбил на машине в Подмосковье

Александр Буйнов извинился перед пенсионеркой, которую сбил на машине

Директор Александра Буйнова заявил, что артист окажет помощь женщине после ДТП

Машина скорой помощи сбила велосипедиста в Ново-Переделкине

Новости регионов: в Приморье раньше обычного начался пожароопасный сезон

Концертный директор Александра Буйнова прокомментировал ДТП с его участием

Переговоры между РФ и США в Стамбуле могут продлиться не менее 5 часов

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье

Новости регионов: открытое горение ликвидировано на складе в Краснодаре

Новости мира: лесные пожары в Японии охватили 600 гектаров земли

Певец Александр Буйнов извинился перед пенсионеркой, которую сбил на машине. Он пообещал помочь ей, гарантировал необходимую медицинскую помощь.

ДТП произошло в подмосковной Апрелевке. Артист сбил пенсионерку, когда она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Врачи на месте оказали помощь пострадавшей и доставили в больницу с растяжением связок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПшоу-бизнесвидеоДарья КрамароваЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика