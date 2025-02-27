Сын пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерки рассказал о ее самочувствии

Фото: телеграм-канал Mash

Женщина, которую сбил на пешеходном переходе певец Александр Буйнов, чувствует себя плохо. Об этом рассказал ее сын в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По его словам, женщине предстоит пройти обследование. Он отметил, что врачи не предоставили итогового заключения по поводу состояния здоровья его матери.

При этом мужчина также рассказал, что после ДТП Буйнов стоял в стороне и не извинился перед пострадавшей. Теперь родные женщины, которая работает воспитателем в детском саду, будут разбираться в произошедшем в правовом порядке.

Буйнов на Lexus наехал на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке 26 февраля. Инцидент произошел у дома на Февральской улице. После этого женщина 1963 года рождения с разрывом связок была госпитализирована.

При этом жена исполнителя Елена заявила, что устала реагировать на слухи, которые появляются с участием ее мужа.

