Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье

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Водитель, находясь за рулем Lexus, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 февраля у дома на Февральской улице. После произошедшего женщину 1963 года рождения доставили в больницу с разрывом связок. В полиции агентству рассказали, что за рулем был певец Александр Буйнов.

Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства происшествия.

Однако жена исполнителя Елена в беседе с News.ru сообщила, что устала комментировать слухи, которые появляются с участием ее супруга.

Несколькими днями ранее автомобиль министра сельского хозяйства России Оксаны Лут столкнулся с иномаркой на улице Воздвиженке в центре Москвы. Как сообщали СМИ со ссылкой на источники в оперативных службах, глава ведомства не пострадала в ДТП и смогла продолжить свою работу. Выяснением обстоятельств аварии занимаются правоохранители.

