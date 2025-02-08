Попавший в ДТП актер Матросов заявил, что выйдет на сцену в субботу

Фото: Агентство "Москва"/Денис Матросов

Актер театра и кино Денис Матросов рассказал, что его самочувствие после ДТП в норме. Вечером в субботу, 8 февраля, он намерен принять участие в спектакле "Сирано де Бержерак", отметил он в беседе с ТАСС.

"Играю сегодня в спектакле "Сирано де Бержерак" – билеты проданы, подвести зрителей и коллег не могу. Берегите себя и будьте внимательны по отношению к другим участникам дорожного движения", – заявил он.

Матросов также обратил внимание, что после случившегося остался на месте ДТП, чтобы дать показания и принять участие в следственных действиях. Артист отметил, что переживает за состояние пострадавших в результате аварии сотрудников правоохранительных органов.

По его словам, после этого он обратился за медицинской помощью. Врачи установили, что он получил травму левой ноги. Актер также отметил, что в связи с этим он хромает, и выразил благодарность всем тем, кто поддержал его после ДТП.

Кроме того, артист подчеркнул, что в момент аварии ни его жены Оксаны Рудич-Каструбиной, ни его младшего сына Федора, которого он в этот день отвозил в школу, в машине не было. Также Матросов опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что автомобиль принадлежит его супруге.

Авария произошла на Череповецкой улице 7 февраля примерно в 10:45 по московскому времени. В результате пострадали двое полицейских.

По данным СМИ, Матросов возвращался домой после того, как отвез сына в школу. В момент, когда он проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, в его Porsche врезался служебный автомобиль ДПС.