Представители РФ и США обсудят проблемы посольств двух стран

В Стамбуле проходят переговоры между Россией и США. Представители дипломатии обсуждают проблемы работы посольств двух стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проблемы накопились в результате деятельности предыдущей администрации США по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства. По его словам, Россия отвечала взаимностью и создавала также некомфортные условия для работы американского посольства в Москве.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.