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27 февраля, 11:15

Политика

Представители РФ и США обсудят проблемы посольств двух стран

Представители РФ и США обсудят проблемы посольств двух стран

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В Стамбуле проходят переговоры между Россией и США. Представители дипломатии обсуждают проблемы работы посольств двух стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проблемы накопились в результате деятельности предыдущей администрации США по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства. По его словам, Россия отвечала взаимностью и создавала также некомфортные условия для работы американского посольства в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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