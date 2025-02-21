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21 февраля, 08:45

Общество

Снегопады на севере Японии побили десятилетний рекорд

Снегопады на севере Японии побили десятилетний рекорд

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Снегопады продолжают затруднять жизнь на севере Японии. В горнолыжном курорте Сукаю-онсэн уровень снежного покрова достиг 508 сантиметров, что стало рекордом за последние 10 лет.

Однако до рекорда 2013 года, когда показатель составил 566 сантиметров, не хватает еще полуметра. В результате, снег поднялся до уровня крыш двухэтажных зданий, а коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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