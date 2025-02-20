В Москве предлагают услуги "девушки на 23 Февраля"

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В преддверии Дня защитника Отечества в Сети начали появляться объявления по предоставлению услуг "девушки на 23 Февраля". Это стало своеобразным ответом россиянок на аналогичные предложения от мужчин, которые, решив подзаработать, предлагали побыть "любовником в День святого Валентина".

"Мужчина без женщины – все равно что пират без попугая: лишен своего вepнoгo cпутникa. Поэтому, чтoбы не пришлось снова смoтpeть на ролики счастливых мужиков с носками и пeнoй для бритья, пpедлaгаю следующий спектр услуг", – говорится во вступлении к одному из объявлений.

Предлагаемый спектр услуг весьма разнообразен. Цены начинаются от 15 тысяч рублей – за эту сумму девушка может подарить заказчику последнюю модель iPhone, но приобрести его необходимо заранее самостоятельно.

Следующим пунктом, стоимостью в 25 тысяч рублей, можно получить в подарок машину по той же схеме. Однако здесь девушка может доставить автомобиль прямо из салона, при этом украсив камуфляжным бантом.

Кроме того, за 30 тысяч рублей "девушка на 23 Февраля" может стать личным шофером, а за 44 – провести с заказчиком целый день в полном молчании.

Однако есть и довольно необычные предложения, например, за 77 тысяч рублей девушка обещает "перформанс, который запомнится надолго". Более того, в ассортимент входит помощь в том, чтобы "насолить" бывшей, вернуть ее или убедить другую девушку стать второй половинкой заказчика. Такие услуги оцениваются в 100 тысяч.

За эту же сумму мужчина может рассчитывать на популярность – исполнительница услуги обещает придумать, как сделать заказчика известным, но не уточняет, какими именно способами.

Еще спектр включает в себя дополнительные услуги: за 5 тысяч рублей можно попросить пожарить стейк, за 4 тысячи – слепить пельмени или покормить собаку или кошку, а за 17 тысяч сыграет в игру.

Тем не менее тот факт, что некоторые услуги предполагают интим, насторожил модераторов, и вскоре объявление было снято с публикации.

Одной из вариаций подарка на 23 февраля могут стать съедобные букеты. Ими могут быть композиции из колбас, сыров или морепродуктов, рассказала ранее эксперт Вероника Перетягина.

По ее словам, в прошлом году продажи съедобных композиций на маркетплейсе к празднику выросли в 14,6 раза по сравнению со средними продажами в день весной. На протяжении последних трех лет спрос на такие букеты удваивается ежегодно. В среднем в этом году съедобный букет будет стоить 4 380 рублей.