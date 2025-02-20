Милонов назвал путевку в Донбасс идеальным подарком для себя на 23 февраля

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Разрешение на командировку в Донбасс стало бы лучшим подарком на 23 февраля для депутата Государственной думы Виталия Милонова. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

"Я бы с удовольствием поехал, как в подарок", – признался парламентарий.

Также чиновник поделился с россиянками советами по выбору подарка для своих мужчин перед Днем защитника Отечества. Он отметил, что у каждого свои предпочтения, поэтому в этом вопросе стоит придерживаться индивидуального подхода.

Вместе с тем Милонов выступил против пошлых презентов, так как, по его мнению, они лишь разрушают отношения. Также депутат решил дать напутствие и мужской половине страны, призвав отказаться в этот праздник от употребления алкоголя.

"Главное понимать, что от того, что ты нажрешься на 23 февраля как скотина, будешь орать пьяный, – мужчиной ты станешь меньше от этого, а не больше", – заключил парламентарий.

Ранее выяснилось, что многие мужчины ждут подарка не только от своей второй половинки, но и от работодателей. Они бы хотели получить полезные и универсальные презенты, следует из данных опроса. При этом более половины из них (54%) сильнее всего обрадовались бы подарочным картам или сертификатам.

Вторым по популярности подарком стала электроника. 40% опрошенных мужчин хотели бы получить наушники, пауэрбанки, флешки и прочие гаджеты. Также желанными стали бы брендированные вещи, приуроченные к конкретным событиям (29%), и такие предметы одежды, как худи, футболки и жилетки (28%).