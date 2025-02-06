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06 февраля, 08:00

Общество

Техноблогер рассказал, как выбрать увлажнитель воздуха

Техноблогер рассказал, как выбрать увлажнитель воздуха

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Зимой воздух в помещениях становится суше, что может негативно сказываться на самочувствии. Увлажнители помогают поддерживать комфортный микроклимат, но врачи предупреждают, что избыточная влажность может быть вредна для людей с астмой и аллергией.

По словам техноблогера Павла Трухачева, оптимальный вариант – мойка воздуха, которая одновременно увлажняет и очищает помещение. Важно учитывать производительность устройства: для средней комнаты подойдет прибор с объемом бака 1–2 литра, для большой – от 3 литров. Также специалисты советуют выбирать модели с гигрометром, который автоматически регулирует уровень влажности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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