"Известия": маркетплейсы могут обязать показывать российские товары первыми в выдаче

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В Госдуму внесен межфракционный законопроект, обязывающий маркетплейсы размещать российские товары на первых позициях в каталогах и поисковой выдаче. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, стимулирование роста производства и улучшение сбыта российской продукции. Авторы законопроекта считают, что такой подход укрепит конкурентоспособность местных товаров, повысит занятость населения и увеличит налоговые поступления в бюджет.

"Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске – в топе только отечественная продукция. Покупая ее, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией", – заявил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Дмитрий Гусев.

Определение российской продукции будет осуществляться правительством, с акцентом на степень локализации производства. Эксперты отмечают, что такая мера не только повысит видимость отечественных товаров, но и поможет потребителям легче находить качественные продукты. По их мнению, успех инициативы зависит от соблюдения ряда условий, включая соответствие цены и качества ожиданиям покупателей, а также от того, будет ли мера включать в себя поддержку малого и среднего бизнеса.

В свою очередь, генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых подчеркнул, что поддержка отечественного производства способствует развитию региональных экономик, созданию новых рабочих мест и укреплению позиций российских брендов на рынке.

Ранее стало известно, что ФАС выявила картель продавцов наушников, которые влияли на ценообразование техники на маркетплейсах. Продавцы в сговоре поднимали цены и совершали действия против конкурентов. Связь между стоимостью товаров и продавцами удалось выяснить при анализе.

В результате более 25 участникам картеля было выдвинуто обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.