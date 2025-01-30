ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель продавцов наушников, которые влияли на ценообразование техники на маркетплейсах. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

По данным службы, продавцы в сговоре поднимали цены на наушники и совершали действия против конкурентов. Связь между стоимостью товаров и продавцами удалось выяснить при анализе.

В связи с этим более 25 участникам картеля выдвинуто обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Один из них признался в совершенных действиях и может быть освобожден от ответственности, подчеркнула ФАС. Остальным продавцам назначены штрафы.

Ранее служба раскрыла картельный сговор, возникший в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма его контрактов превысила 15 миллиардов рублей.

Специалисты установили, что организации заключили соглашение, направленное на поддержание цен, при 28 процедурах, которые были связаны со строительством, ремонтом и реконструкцией автодорог в Краснодарском и Ставропольском крае.