ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов почти на 2 млрд рублей

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Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о поставках продуктов в бюджетные и медицинские учреждения Москвы, Подмосковья и Калужской области на 1,9 миллиарда рублей.

ФАС признала ООО "Веста" и ООО "АСТ Сервис" нарушившими антимонопольное законодательство. Уточняется, что компании заключили антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать цены на торгах на поставку продуктов питания, включая отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости.

"Организации в заявках на участие в конкурсах представляли заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене. Это позволило компаниям получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить государственные контракты с минимальным снижением", – пояснили в антимонопольном ведомстве.

В ходе дела один ответчик признал вину, после чего был освобожден от административной ответственности. Второй компании грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ, заключили в ФАС.

Ранее ФАС возбудила дела против четырех региональных производителей куриных яиц. Территориальные органы нашли в действиях компаний признаки картельного соглашения, которое привело к увеличению цен на продукт.