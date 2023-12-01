ФАС возбудила дело против Альфа-Банка из-за рекламы кредитной карты

Фото: ТАСС/Роман Демьяненко

ФАС открыла дело против Альфа-Банка, который подозревается в нарушении рекламного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба уточнила, что ей поступили обращения россиян с претензиями к рекламе кредитной карты АО "Альфа-Банк".

"В рекламном ролике банк размещал всю существенную информацию в поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени. В ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты", – говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что в рекламе озвучивалось и крупным шрифтом показывалось о предоставлении кешбэка 100% за первую покупку. В ведомстве указали, что данные об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщались в сносках трудным для восприятия способом. Кроме того, эта информация появлялась в течение короткого времени, подчеркнули в службе.

В итоге форма и время размещения данных в этих сносках не позволяли клиентам получить всю необходимую для осознанного выбора информацию, заключили в ФАС.

Днем ранее ведомство вынесло предупреждение авиакомпании "Победа" по причине вариативного размера штрафа, который взыскивается с пассажира за внесение изменений ФИО в билете. Служба выяснила, что перевозчик требует за такую корректировку от 500 до 5 000 рублей.