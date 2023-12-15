ФАС возбудила дела против 4 производителей куриных яиц из-за цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против четырех региональных производителей куриных яиц. Это компании "Партизан", "Советская Агрофирма", "Вятско-Полянская птицефабрика" и "СП "Октябрьское", сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что территориальные органы нашли в действиях компаний признаки нарушения "Закона о защите конкуренции". Так, Крымское УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний "Партизан" и "СП "Октябрьское". С начала сентября этого года они допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории продукта.

Кроме того, отметили в пресс-службе, Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей "Советская Агрофирма" и "Вятско-Полянская птицефабрика". Они с июня по октябрь текущего года допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%.

Региональное управление возбудило дело против компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к увеличению цен на продукт. Во время его рассмотрения ведомство оценит обоснованность такого повышения. Если будут выявлены нарушения, то компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, уточняется в пресс-службе ФАС.

Ранее президент РФ во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря сказал, что рост цен на яйца в России связан со сбоем в работе правительства. Кроме того, считает он, вырос спрос на товар, а объемы производства остались на прежнем уровне.

Кроме того, в Минсельхозе РФ сообщили, что ожидают стабилизации цен на яйца в ближайший месяц. Вопрос будет решен путем импортных поставок. По словам Владимира Путина, яйца будут поставлять из Турции и Белоруссии.

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