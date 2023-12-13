Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минсельхоз России прогнозирует, что цены на куриные яйца в стране стабилизируются в ближайший месяц в связи с импортными поставками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, до конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана, в ближайшее время – из Турции.

В ведомстве напомнили, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца было принято в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка. Помимо этого, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок данной продукции.

Между тем в пресс-службе Минэкономразвития изданию сообщили, что кабмин РФ поддержал установление льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию России в объеме 1,2 миллиарда штук. Она будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Уточняется, что льготу будут предоставлять, если будет подтверждено целевое назначение ввозимых товаров. В министерстве считают, что подобное поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца, обеспечить увеличение предложения.

"Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии", – добавили в сообщении.

В ноябре правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. Отмечалось, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

Между тем генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах, а также принять меры, если будут выявлены нарушения.

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