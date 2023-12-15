Володин отчитал чиновников за дорогие яйца

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если у чиновников в России с яйцами все нормально, то и у населения должно быть так же. Его слова передает РИА Новости.

"У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать", – обратился Володин к депутатам на пленарном заседании ГД.

Парламентарий обратил внимание, что ответственность за стоимость яиц в России несет КПРФ, поскольку комитет ГД по аграрным вопросам возглавляет депутат Владимир Кашин.

Однако теперь ответственными за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости покупательской корзины будут три профильных комитета под руководством парламентариев Владимира Гутенева, Максима Топилина и Владимира Кашина.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что рост цен на яйца в стране связан со сбоем в работе правительства.

По его словам, в РФ вырос спрос на товар, однако объемы его выпуска остались прежними. Более того, правительство не открыло своевременный импорт яиц в должном объеме.

Между тем в Минсельхозе РФ заявили, что ожидают стабилизации цен на яйца в ближайший месяц. Вопрос будет решен путем импортных поставок. Путин же отметил, что поставки ожидаются из Турции и Белоруссии.



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