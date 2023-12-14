Путин заявил, что в свое время с утра мог съесть десяток яиц

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Владимир Путин рассказал, что в свое время мог съесть десять яиц с утра. Об этом сообщает RT.

На вопрос о росте цен на яйца российский президент ответил, что любит этот продукт и раньше активно ел яйца на завтрак. По его словам, спрос увеличился, это был относительно дешевый белок, который пользовался популярностью у россиян.

"Я сам с удовольствием яичницу ем и в свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть", – отметил Путин.

Кроме того, президент добавил, что одна из причин роста цен на яйца – увеличение спроса, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне. Также в качестве еще одной причины он назвал отсутствие расширения импорта. Сейчас проблема удорожания яиц активно решается, сказал он, назвав рост цен на яйца "сбоем в работе правительства".

Ранее сообщалось, что российский президент извинился за ситуацию с яйцами и сказал, что дополнительные поставки сейчас предлагают из Турции, Белоруссии. Он подчеркнул, что у России "отлично развиваются экономические связи".

Президент ожидает, что ситуация будет улучшаться. С его слов, минимум две недели назад были "эти разговоры" с Минсельхозом РФ.

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