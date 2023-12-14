Путин назвал повышение цен на яйца сбоем в работе правительства

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Повышение цен на яйца является сбоем в работе правительства. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Сожалею и приношу свои извинения на этот счет", – добавил он.

Говоря о причинах роста цен, Путин объяснил, что спрос на яйца увеличился, а производство осталось на прежнем уровне. Кроме того, власти вовремя не открыли импорт яиц в должном объеме, но в настоящее время решение принято, подчеркнул глава РФ.

Президент уточнил, что дополнительные поставки сейчас предлагают из Турции, Белоруссии. Он подчеркнул, что у РФ "отлично развиваются экономические связи".

Он ожидает, что ситуация будет улучшаться. По его словам, минимум две недели назад были "эти разговоры" с министерством сельского хозяйства.

Накануне Минсельхоз России сообщил, что, по прогнозам, цены на куриные яйца в стране стабилизируются в ближайший месяц в связи с импортными поставками. По данным ведомства, до конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана, в ближайшее время – из Турции.

В ноябре правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. Отмечалось, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

Между тем генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах, а также принять меры, если будут выявлены нарушения.

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