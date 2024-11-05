05 ноября, 11:24Экономика
ФАС выявила в дорожном нацпроекте картель на более чем 1 млрд руб
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги", сумма начальных цен контрактов которого составила более 1,2 миллиарда рублей. Об этом служба сообщила у себя в телеграм-канале.
Ведомство начало расследование в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства в отношении АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ".
Так, ФАС подозревает, что организации могли действовать сообща, чтобы поддерживать стоимость работ по ремонту дорог в Ульяновской области в ходе торгов. Доказательства сговора компаний служба получила во время проверок.
Сумма цен контрактов, по предварительным данным, составляет 1 273 686 359 рублей. Если вина компаний будет доказана, им грозят штрафы.
Ранее ФАС обнаружила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей в Воронежской и Тамбовской областях. По информации ФАС, признаки нарушения замечены на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог в этих регионах.
Дело возбуждено против компаний ООО "СМУ-90" и ООО "Спецдортехника", подозреваемых в сговоре для поддержания цен при участии в торгах.
ФАС предложила ограничить цены на бытовую технику и электронику в РФ