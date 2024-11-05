ФАС выявила в дорожном нацпроекте картель на более чем 1 млрд руб

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги", сумма начальных цен контрактов которого составила более 1,2 миллиарда рублей. Об этом служба сообщила у себя в телеграм-канале.

Ведомство начало расследование в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства в отношении АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ".

Так, ФАС подозревает, что организации могли действовать сообща, чтобы поддерживать стоимость работ по ремонту дорог в Ульяновской области в ходе торгов. Доказательства сговора компаний служба получила во время проверок.

Сумма цен контрактов, по предварительным данным, составляет 1 273 686 359 рублей. Если вина компаний будет доказана, им грозят штрафы.

Ранее ФАС обнаружила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей в Воронежской и Тамбовской областях. По информации ФАС, признаки нарушения замечены на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог в этих регионах.

Дело возбуждено против компаний ООО "СМУ-90" и ООО "Спецдортехника", подозреваемых в сговоре для поддержания цен при участии в торгах.