ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей в двух регионах России

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей в Воронежской и Тамбовской областях. Об этом пресс-служба ведомства написала в телеграм-канале.

По информации ФАС, признаки нарушения замечены на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог в этих регионах. Дело возбуждено против компаний ООО "СМУ-90" и ООО "Спецдортехника", подозреваемых в сговоре для поддержания цен при участии в торгах.

Если вина организаций будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

Ранее сообщалось, что ФАС России обязала компанию МТС перечислить в бюджет государства 3 миллиарда рублей незаконного дохода. Соответствующее решение было принято по итогам дела о повышении тарифов на связь.

Комментируя соответствующие меры, группа МТС допустила, что оспорит решение ФАС.