ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

Фото: ТАСС/Роман Демьяненко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала компанию МТС перечислить в бюджет государства 3 миллиарда рублей незаконного дохода. Соответствующее решение было принято по итогам дела о повышении тарифов на связь, сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, в апреле и мае 2024 года МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи. Это коснулось более чем 30 миллионов абонентов.

При этом данное повышение было экономически не обоснованным и нарушало интересы потребителей, выяснили в ФАС. В связи с этим, помимо перечисления дохода, оператора также обязали снизить тарифы для тех абонентов, которые пострадали в результате увеличения стоимости услуг сотовой связи.

Подобные меры впервые применяются в отношении какой-либо компании при установлении такого правонарушения, указали в ведомстве. Однако ФАС считает их соразмерными и питает уверенность в том, что это решение поспособствует эффективному предотвращению "подобных недобросовестных практик" со стороны других операторов связи.

Комментируя соответствующие меры, группа МТС допустила, что оспорит решение ФАС.

"Мы изучаем поступившие из ФАС документы. Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки", – отметили представители пресс-службы компании в беседе с ТАСС.

Ранее ФАС возбудила дела против МТС, "МегаФона" и "Билайна" из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. По версии службы, компании не исполняли свои обязанности после предписаний отменить дополнительную плату при нахождении абонента на территории этих регионов.

