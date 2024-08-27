ФАС возбудила дела в отношении операторов связи МТС, "Мегафон" и "Билайн"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении операторов связи МТС, "Мегафон", "Билайн" из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной стало неисполнение компаниями предупреждения ведомства. Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Крыма и Севастополя, уточнили в службе.

Если их вина подтвердится, компаниям могут назначить штраф или выдать предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

Тем временем ФАС получила письмо от ООО "Т2 Мобайл" (оператор Tele2) об отмене дополнительной платы за пользование услугами связи на территории Крыма до 8 октября 2024 года в связи с технической реализацией процесса.

В свою очередь, сотовый оператор "Мегафон" готов предоставить на рассмотрение службе свои аргументы в рамках рассмотрения дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там уточнили, что "Мегафон" работает на территории полуострова через инфраструктуру местных операторов и несет расходы на роуминг, в результате чего стоимость связи для абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Однако оператор заверил, что работает над снижением расценок.

О вынесении предупреждения ФАС операторам связи стало известно в начале июля. Как уточнили в ведомстве, с 1 января текущего года для операторов были сформированы экономические условия для оказания абонентам услуг на территории Крыма и Севастополя без взимания допплаты на уровне домашнего региона.

На тот момент пользователям "МегаФона" была доступна опция за 399 рублей, которая включает 10 Гб и 60 минут звонков на 14 дней. При этом с 29 июля базовая стоимость интернета для пользователей снизилась до 0,3 рубля за 1 Мб.

