Фото: depositphotos/tatsianama

Межсетевой роуминг запущен в Белгородской области, жители региона смогут подключаться к любому оператору. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, если у пользователя пропадет сигнал оператора, то телефон автоматически подключится к другому. Благодаря этому жители региона смогут постоянно оставаться на связи.

В конце мая Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планируется отменить роуминг между РФ и Белоруссией. Так, мобильная связь для всех абонентов двух государств должна полностью обеспечиваться в режиме домашней сети, объяснил российский президент.

Между тем ФАС выдала предупреждение операторам сотовой связи МТС, "МегаФон" и "Билайн" за взимание дополнительной платы в Крыму и Севастополе. С 1 января текущего года для операторов сформировали экономические условия для оказания абонентам услуг на территории Крыма и Севастополя без взимания допплаты на уровне домашнего региона.

