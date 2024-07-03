ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание допплаты в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение операторам сотовой связи МТС, "МегаФон" и "Билайн" за взимание дополнительной платы в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

С 1 января текущего года для операторов сформировали экономические условия для оказания абонентам услуг на территории Крыма и Севастополя без взимания допплаты на уровне домашнего региона, подчеркнула служба.

"Учитывая, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе "МегаФона" заявили, что не получали от ФАС официального предупреждения, поэтому оператор пока не готов комментировать документ.

"МегаФон" работает в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несет дополнительные расходы на роуминг. В результате, стоимость связи для наших абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Мы находимся в постоянном диалоге с партнерами и надеемся, что в результате будет принят ряд решений, которые удовлетворят все стороны и позволят снизить стоимость связи для гостей полуострова", – отметили в пресс-службе оператора.

По данным "МегаФона", в настоящее время абоненты, которые отдыхают в Крыму и Севастополе могут воспользоваться опцией за 399 рублей, которая включает 10Гб и 60 минут звонков на 14 дней. При этом с 29 июля базовая стоимость интернета для пользователей снизится до 0,3 рублей за 1 Мб.

Ранее стало известно, что роуминг между операторами связи из России и Белоруссии могут отменить до конца года. Существует система межоператорских расчетов интерконнект, благодаря которой происходит оплата контента при передаче через границу.

Информация о возможной отмене роуминга между РФ и Белоруссией появилась в мае текущего года. Позже группа высокого уровня Совмина Союзного государства договорилась, что тарифы в роуминге не будут безлимитными.

