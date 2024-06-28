Роуминг между РФ и Белоруссией планируется отменить до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отменить роуминг между операторами связи из России и Белоруссии планируется до конца 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Российские операторы уже подтвердили готовность отмены роуминга, сейчас решаются переговоры уже белорусскими операторами", – сказал он в беседе с РЕН-ТВ.

Чернышенко пояснил, что существует система межоператорских расчетов интерконнект, благодаря которой происходит оплата контента при передаче через границу. Если все стороны от этого откажутся, то для граждан будет доступно безроуминговое сообщение.

Информация о возможной отмене роуминга между РФ и Белоруссией появилась в мае текущего года. Позже группа высокого уровня Совмина Союзного государства договорилась, что тарифы в роуминге не будут безлимитными.

