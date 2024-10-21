ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе вклада

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО "ВТБ" по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги. В рекламном видеоролике крупным шрифтом указали привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу 20%, при этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, разместили коротким трудным для восприятия способом.

В ФАС считают, что это может ввести потребителей в заблуждение, такой ход содержит признаки нарушения закона о рекламе.

До этого служба оштрафовала АО "Альфа-Банк" на 500 тысяч рублей за некорректную рекламу кредитной карты.