ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов Крыма

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам связи МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов Крыма и признала их нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС напомнила, что в августе 2024 года уже возбудила дела в отношении операторов "большой тройки" за неисполнение предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов из Крыма и Севастополя.

"Взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов", – подчеркнули в службе.

Кроме того, ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим законодательство. Однако компания заявила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Так как срок реализации технологически обусловлен настройкой системы оператора, ей не выдавалось предписание.

Помимо этого, дополнительную плату добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком".

В середине месяца ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконного дохода. По данным службы, в апреле и мае 2024 года МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи. Это коснулось более чем 30 миллионов абонентов.

При этом данное повышение было экономически не обоснованным и нарушало интересы потребителей, выяснили в ФАС. В связи с этим, помимо перечисления дохода, оператора также обязали снизить тарифы для тех абонентов, которые пострадали в результате увеличения стоимости услуг сотовой связи.