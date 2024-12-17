ФАС выявила дорожный картель на сумму 15 млрд рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор, возникший в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма его контрактов превысила 15 миллиардов рублей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Служба установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "ДорМост", ООО "СтройЮгРегион" и ООО "АНТ", – рассказали представители ФАС.

Сотрудники службы установили, что эти организации заключили соглашение, направленное на поддержание цен, при 28 процедурах, которые были связаны со строительством, ремонтом и реконструкцией автодорог в Краснодарском и Ставропольском краях. Участникам картеля могут назначить оборотные штрафы.

Ранее в том же нацпроекте ФАС выявила еще один картель, сумма начальных цен контрактов которого составила более 1,2 миллиарда рублей. Ведомство начало расследование в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства в отношении АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ".

