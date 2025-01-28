"Коммерсант": маркетплейсы хотят передать непроданные товары на благотворительность

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Маркетплейсы хотят передать со складов на благотворительность непроданные товары, общая сумма которых может составить 300 миллиардов рублей. Решение по этому вопросу будет проработано к 20 февраля, передает "Коммерсант", ссылаясь на документ комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге.

Передача товаров благотворителям также даст продавцам возможность получить налоговые льготы.

Предложение поступило от продавцов, рассказал президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко, после чего Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Wildberries поддержали его.

Также к инициативе присоединились ряд фондов. Они помогут сформировать список вещей. В частности, товары направят в приграничные регионы, возле которых ведутся боевые действия.

По словам руководителя АКИТ Артема Соколова, реализовать товар, который хранится на складе более 90 дней, достаточно сложно. При этом средняя оборачиваемость продукции продавцов в онлайн-магазинах составляет от 45 до 60 дней.

Обсуждение темы газете подтвердил участник комиссии Ефим Алдухов. Средние и небольшие предприниматели, представленные на маркетплейсах, не имеют средств на собственную логистику, подчеркнул он. При этом около трети своих товаров они не могут продать за 90 дней.

Между тем Роскомнадзор хочет рассмотреть инициативы по проверке возраста через портал "Госуслуги" перед покупкой и демонстрацией покупателю товаров с пометкой "18+".

Использование "Госуслуг" для контроля возраста покупателей в этом случае поможет снизить вероятность того, что дети случайно или без разрешения получат доступ к продукции и материалам интимного характера.