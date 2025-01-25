Сувенирные доллары с превращающимся в Путина Трампом появились на маркетплейсах

Фото: скриншот маркетплейса

Сувенирные стодолларовые банкноты, на которых изображен президент США Дональд Трамп, превращающийся в Владимира Путина, начали продаваться на российских маркетплейсах, сообщает РИА Новости.

Цена за шуточную купюру на нескольких онлайн-площадках составляет 500 рублей. На одной стороне купюры можно увидеть фотографию Трампа, поверх которой, как утверждают производители, нанесен портрет Путина. Он проявится под воздействием ультрафиолетовых лучей.

На обратной стороне банкноты напечатана другая известная фотография Трампа, на которой он запечатлен сразу после покушения на митинге в Пенсильвании. На изображении американский лидер, подняв руку, покидает трибуну в окружении своих охранников. Поверх него также нанесено изображение Путина. На кадре российский президент стоит за трибуной с микрофонами. Увидеть его тоже удастся только при ультрафиолетовом свете.

Производители утверждают, что для печати используется специальная бумага с водяными знаками, а нумерация для всех банкнот единая. Кроме того, отмечается, что эти сувенирные доллары выпущены ограниченным тиражом.

Ранее Трамп заявил о выпуске собственной шуточной криптовалюты в социальных сетях Х и Truth Social. Публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты политика.

Тем не менее она оказалась реальной и за сутки объем торгов этой криптовалюты превысил 11 миллиардов долларов. Мемкоины были созданы в качестве социального эксперимента. Их стоимость напрямую связана с уровнем популярности того феномена, к которому они имеют отношение. В частности, цена мемкоинов типа politifi – сложение слов politic (политический) и finance (финансы) – зависит от уровня поддержки конкретного политика.

