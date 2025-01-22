"Известия": мошенники создали фишинговые сайты с "монетами Трампа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники придумали новый метод кражи криптовалюты у пользователей мессенджера Telegram с помощью мемкоина $Trump американского президента Дональда Трампа, пишет газета "Известия".

Злоумышленники распространяют посты в группах, посвященных заработку, предлагая участвовать якобы в бесплатной раздаче токенов и эксклюзивных NFT. Для получения приза жертвам нужно перейти в специальный бот, а затем на сайт, где и происходит раздача 900 тысяч долларов в шуточной криптовалюте главы США.

Последний этап включает в себя верификационную плату, размер которой составляет 0,2 Ton. Однако, внеся сумму, подарков люди так и не получают. Привлекательность схемы заключается в незначительной комиссии, считает эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.

Единоразовый перевод не принесет для человека больших потерь, однако массовые схемы такого рода могут приносить злоумышленникам крупные суммы.

"Мошенники быстро адаптируются к актуальным трендам и могут начать использовать новую криптовалюту как приманку для кражи сид-фраз от разных криптокошельков или данных Telegram-аккаунтов", – указал Кучерин.

Он также предупредил, что подобные схемы мошенников могут привести не только к финансовым потерям для пользователей, но и к утрате контроля над криптокошельком.

Помимо этого, в Сети активно распространяются фишинговые сайты, замаскированные под популярные криптокошельки или биржи. Например, с 17 января текущего года специалисты компании BI.ZONE выявили регистрацию уже 255 доменов на мемкоин $Trump и 89 – на $Melania (криптовалюта супруги президента США Мелании Трамп. – Прим. ред.).

Причем на фейковых площадках, включающих в себя как пустые и легитимные, так и поддельные страницы, крадут не только деньги, но и конфиденциальные данные, добавили эксперты.

Между тем в Москве создали новый бесплатный сервис по защите от кибермошенников. Телеграм-бот анализирует присланные скриншоты переписки, текстовое или голосовое сообщение и помогает определить, есть ли в нем признаки мошенничества.

Сервис работает с применением искусственного интеллекта, включая большие языковые модели и технологии оптического распознавания текста и речи. Функционал бота включает в себя распознавание эмоционального давления, манипуляций, просьб о предоставлении персональных данных или переводе денег, а также подозрительных ссылок.

