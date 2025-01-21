Новый сервис по защите от кибермошенников появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Специалисты департамента информационных технологий разработали бесплатный сервис по защите от кибермошенников, позволяющий проверять текстовые и голосовые сообщения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Созданный в рамках информационного проекта "Перезвони сам" телеграм-бот анализирует присланные скриншоты переписки, текстовое или голосовое сообщение и помогает определить, есть ли в нем признаки мошенничества, рассказала руководитель проекта Валентина Шилина.

"Сервис работает с применением искусственного интеллекта, включая большие языковые модели и технологии оптического распознавания текста и речи", – добавила она.

Воспользоваться приложением можно в тестовом режиме, который продлится до 27 февраля. После его завершения специалисты доработают функционал с учетом отзывов и пожеланий и полноценно запустят проект весной этого года.

Функционал бота включает в себя распознавание эмоционального давления, манипуляций, просьб о предоставлении персональных данных или переводе денег, а также подозрительных ссылок.

При обработке аудиофайлов искусственный помощник анализирует, не использовалась ли синтезированная речь, что помогает выявлять дипфейки. После бот указывает на вероятность обмана в процентах, а также выделяет подозрительные сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Как говорится в аннотации к сервису, технологии, применяемые в его работе, включают большие языковые модели (LLM), они используются для анализа текстов, и инструменты оптического распознавания символов для обработки изображений.

Благодаря этому голосовые сообщения проходят двухступенчатую обработку. Сначала определяется наличие синтезированной речи, затем текстовая расшифровка сообщения проверяется на признаки мошенничества с использованием LLM.

Применяемая в боте нейросеть будет постоянно обучаться и дополняться новыми данными, что позволит повысить точность распознавания обмана и расширить сведения о мошеннических схемах.

Между тем москвичей призвали к бдительности на фоне активизации мошенников. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы напомнили, что мошеннические схемы постоянно меняются.

Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы, чтобы на основании этой информации выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.

