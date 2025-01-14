Депутат Ткачев предложил платить за помощь в поимке телефонных мошенников

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Первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачев предложил выплачивать гражданам вознаграждение за передачу правоохранителям информации, способствующей поимке телефонных мошенников. Такую инициативу он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, пишет РИА Новости.

Его идея также предполагает дополнительное денежное вознаграждение в случае, если гражданин сможет доказать, что он не только предоставил информацию, после которой полицейские смогли поймать аферистов, но и получил некую выплату от самих злоумышленников за обещание совершить преступление.

Так, за обман телефонных мошенников на сумму не менее 50 тысяч рублей россияне смогут получить от государства 10 тысяч, а если же преступники были задержаны, размер вознаграждения может увеличиться до 100 тысяч.

"Реализация указанной инициативы позволит не только увеличить число разоблаченных мошеннических схем и снизить общие финансовые потери граждан, но и снизить число диверсионных преступлений", – считает Ткачев.

Между тем москвичей предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты стали звонить горожанам под видом сотрудников школ.

Они просят назвать код из СМС от аккаунта портала "Госуслуги" и утверждают, что это нужно для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте образования напомнили, что сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию, и призвали не предоставлять личные данные незнакомцам.