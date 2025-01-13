Зампред Кузнецов: Сбербанк в 2024 году помог спасти от мошенников более 300 млрд рублей

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В 2024 году Сбербанк помог россиянам спасти от мошенников свыше 300 миллиардов рублей, рассказал заместитель главы правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в пересчете на каждого клиента Сбербанку удалось сохранить 2,8 тысячи рублей.

"В офисах коллеги также открывают людям глаза на происходящее и выводят их из-под воздействия мошенников, так мы расколдовали и спасли от необдуманных поступков почти 4 тысячи россиян", – отметил зампред банка.

Между тем Кузнецов сообщил, что по оценкам Сбера, сумма похищенного мошенниками у россиян в 2024 году приблизительно равна 250–300 миллиардам рублей. Он рассказал, что сейчас в проработке находится вопрос создания единой национальной антифрод-платформы, с помощью которой можно будет оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.