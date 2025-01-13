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13 января, 19:15

Безопасность

Новости Москвы: мошенники начали атаковать под видом сотрудников школ

Новости Москвы: мошенники начали атаковать под видом сотрудников школ

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Мошенники начали звонить москвичам под видом сотрудников школ. Они просят назвать код из СМС от аккаунта портала "Госуслуги" и утверждают, что это нужно для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте образования напомнили, что сотрудники никогда не запрашивают никаких кодов, и предупредили, что ни в коем случае не стоит предоставлять личные данным незнакомцам.

Между тем почти 130 архитектурных концепций социальных объектов, в том числе больницы, поликлиники, образовательные и спортивные учреждения согласовали в Москве в 2024 году. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, среди них – трехэтажный детский сад на 350 мест в районе Люблино, школа на 1 200 мест в Коммунарке и ФОК в Ростокине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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