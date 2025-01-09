Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение начнет действовать в 16:00 в четверг, 9 января, и сохранится до 02:00 понедельника, 20 января. Оно также будет актуально на территории Подмосковья.

Накануне столичных автомобилистов призывали быть внимательными на дорогах из-за дождя и гололедицы. Водителям напомнили о мерах безопасности в непогоду.

Так, не следует превышать скорость и совершать резкие маневры. Автомобилистов также попросили соблюдать дистанцию с другими машинами и быть особенно осторожными вблизи пешеходных переходов.