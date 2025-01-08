Столичных автомобилистов предупредили о возможной гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя и возможной гололедицы, поскольку температура вечером 8 января опустится ниже 0 градусов. Соответствующее предупреждение Дептранс Москвы опубликовал в своем телеграм-канале.

Ведомство напомнило водителям о мерах безопасности в непогоду. Так, не следует превышать скорость и совершать резкие маневры. Автомобилистов также попросили соблюдать дистанцию с другими машинами. Особо внимательными нужно быть вблизи пешеходных переходов, добавили в департаменте.

Специалисты ЦОДД продолжают следить за ситуацией на дорогах.

Между тем в первые рабочие дни января, 9-го и 10-го числа, в столице прогнозируются гололедица и температура выше нормы от 6 до 7 градусов. Ветер ожидается до 11 метров в секунду. 10 января дневные показатели составят от 1 до 3 градусов тепла, но ночью будет от минус 2 до 0 градусов.

