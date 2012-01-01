Эксперт по выживанию Халилов назвал самые опасные участки на льду

Некоторые водоемы Москвы уже покрылись коркой льда, но из-за нестабильной погоды выходить на него еще очень опасно, предупреждают эксперты. Рассказываем главные правила безопасности на льду.

Смертельная опасность

Говорить о формировании безопасной толщины льда на столичных водоемах еще рано, рассказал Москве 24 научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, для этого температура воздуха в городе должна держаться от минус 7 до минус 10 градусов в течение недели. Однако в Москве таких длительных морозов пока не ожидается.



Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России В четверг, пятницу и субботу (5, 6 и 7 декабря) ожидаются серьезные понижения температуры: ночью – минус 5–7 градусов, днем – минус 2–4. Но затем температура начнет постепенно повышаться в воскресенье и понедельник, наступит даже оттепель – будет около одного градуса выше ноля.

Специалист заметил, что на некоторых озерах и прудах в столице уже действительно начал появляться лед, так как там нет течения. Однако ходить по нему сейчас крайне опасно, подчеркнул Вильфанд.

Несмотря на предупреждения специалистов, на востоке Москвы из-за тонкого льда уже погиб мужчина. 3 декабря вместе со знакомым он решил перейти через водоем, но в какой-то момент провалился под лед, а затем в воду упал и второй пострадавший. Выжившего передали врачам, а тело погибшего удалось достать только водолазам.

Важно знать

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сегодня в столице действительно нет безопасного льда, заявил Москве 24 эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов. По его словам, спокойно выходить на водоем можно только в том случае, если толщина льда достигает 7–10 сантиметров.

"Наиболее слабые места на водоеме – возле берега, где есть притоки воды, где растут камыши, кустарники и так далее. В основном там люди и проваливаются, так как лед тонкий", – отметил специалист.

Если человек все же оказался в воде, ему необходимо выбраться на сушу как можно скорее: первое время после погружения одежда сохраняет воздух, благодаря чему человек держится на поверхности.



Эдуард Халилов эксперт по выживанию и безопасности Чтобы выбраться, нужно сразу навалиться на лед, лечь на живот и закинуть ногу, а после этого в кувырке уходить на слой льда. Важно понять, что скорость играет большое значение – чем дольше человек находится в воде, тем тяжелее одежда, тем меньше сил и тем сильнее переохлаждение.

"Люди разные. Роль играет масса тела, мужчина это или женщина, молодой человек или среднего возраста. Кто-то может даже 30 минут в холодной воде продержаться, а кого-то она начнет убивать через 5", – добавил Халилов.

При этом выбираться нужно в ту сторону, откуда пришел, так как там проверенная поверхность, подчеркнул эксперт. Кроме того, он посоветовал сразу звать на помощь, ведь это увеличит шансы на выживание.

В свою очередь, у очевидцев работы не меньше. Чтобы помочь провалившемуся под лед, необходимо сразу вызвать спасателей и найти буксировочную веревку, автомобильный трос или большую доску.



Эдуард Халилов эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов Нужно бросить предмет потерпевшему, чтобы он схватился, и его вытягивали. Либо чтобы человек мог просто за что-то получше взяться и удержаться на льду до прибытия профессионалов, которые уже точно его вытащат.

Если веревки или другого предмета под рукой не оказалось, подойдет куртка или шарф. Главное правило – не подползать вплотную к человеку, чтобы не провалиться самому, подчеркнул Халилов. По неопытности или из-за отсутствия физической подготовки очевидцы могут оказаться под водой вместе с потерпевшим, предупредил он.