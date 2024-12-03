Мужчина утонул, провалившись под лед на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мужчина погиб, провалившись под лед на востоке Москвы, пишет столичное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, двое мужчин переходили через водоем, но в какой-то момент один из них упал под лед, а затем в воду упал и второй пострадавший. Выжившего передали врачам, а тело погибшего удалось достать водолазам.

Ранее две девочки провалились под лед в Кирово-Чепецке. Одну из них удалось спасти, но тело второго ребенка искали около трех дней. Выяснилось, что они гуляли вдоль берега, перед тем как оказались подо льдом. В СКР начата проверка.

