03 декабря, 13:36Происшествия
Мужчина утонул, провалившись под лед на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Мужчина погиб, провалившись под лед на востоке Москвы, пишет столичное управление МЧС РФ.
По данным ведомства, двое мужчин переходили через водоем, но в какой-то момент один из них упал под лед, а затем в воду упал и второй пострадавший. Выжившего передали врачам, а тело погибшего удалось достать водолазам.
Ранее две девочки провалились под лед в Кирово-Чепецке. Одну из них удалось спасти, но тело второго ребенка искали около трех дней. Выяснилось, что они гуляли вдоль берега, перед тем как оказались подо льдом. В СКР начата проверка.
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