Синоптик Тишковец: весна в Москве может наступить раньше срока

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Весна в Москве может наступить раньше срока. При этом снежный покров может полностью сойти уже к началу апреля, предупредил в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам, среднемесячная температура воздуха в марте будет на 4 градуса превышать норму. На 3 градуса теплее многолетних значений окажется и апрель, отметил синоптик. По его словам, подобная динамика указывает на высокую вероятность наступления весны до 21 марта. Этот день считается климатической датой перехода среднесуточной температуры воздуха в столице выше нуля.

Это связано с явлением Эль-Ниньо и глобальным потеплением, пояснил Тишковец. При этом он отметил, что москвичи могут в принципе остаться без "настоящей зимы" в этом сезоне. Так, в соответствии с долгосрочными прогнозами, до конца зимы средняя температура воздуха в Москве будет на 5 градусов превышать норму.

Однако, обратил внимание эксперт, это не отменяет морозов и снежных накатов. Тем не менее они кардинально не изменят ситуацию. Синоптик также порекомендовал не рассчитывать на обильное количество осадков и возникновение в столице высоких сугробов.

Между тем первая декада января в Москве уже стала почти на 5 градусов теплее нормальных значений. Уже третьи сутки подряд погода в городе находится на уровне метеорологической весны, указал Тишковец в беседе с РИА Новости.

На фоне такой погоды в столице начал активно таять снежный покров. На данный момент его высота в 5 раз ниже нормы, и в ближайшие двое суток ситуация не изменится, подчеркнул синоптик.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снег в некоторых столичных районах может полностью растаять до конца текущей недели. Он отметил, что на фоне теплой погоды в некоторых местах высота снега будет составлять один сантиметр, однако потом она начнет увеличиваться.

