Синоптик Позднякова: январь в Москве будет существенно теплее климатической нормы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Январь в Москве будет существенно теплее климатической нормы. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в столице сохранится волнообразная погода.

"То есть периоды оттепели будут сменяться короткими паузами относительно морозной погоды. Но во всяком случае до конца января модели не показывают, чтобы температура в столичном регионе была ниже минус 10 градусов в ночное время. Это совсем не относится к категории сильного мороза", – сказала Позднякова.

Ранее синоптики указывали, что ситуация с оттепелью в Москве сохранится до конца недели, так как воздушные массы перемещаются уже не с юга, а с северного побережья Африканского континента. Все изменится 12 января, когда температура начнет возвращаться в норму.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понижение температуры воздуха в Москве ожидается с начала следующей недели. При этом, по словам синоптика, сильных морозов не прогнозируется.