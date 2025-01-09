Облачная погода без осадков ожидается в Москве 9 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 9 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов мороза, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики указывали, что ситуация с оттепелью в столице сохранится в столичном регионе до конца недели, так как воздушные массы перемещаются уже не с юга, а с северного побережья Африканского континента. Все изменится 12 января, когда температура начнет возвращаться в норму.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил, что понижение температуры воздуха в Москве ожидается с начала следующей недели. При этом, по словам синоптика, сильных морозов не прогнозируется.

