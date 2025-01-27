АКИТ заявила о блокировке украинских конфет на российских маркетплейсах

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в курсе размещения украинских конфет на российских маркетплейсах, карточки с товарами блокируются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АКИТ.

"Продавцами в данном случае были предприниматели из Казахстана", – отметили там.

Предприниматели в курсе, что такие товары запрещены к продаже, но некоторые все равно нарушают правила площадок, уверены в АКИТ. Ассортимент магазинов проверяется вручную, а также при помощи алгоритмов, но иногда приходится прибегать к гражданскому контролю, резюмировали в пресс-службе.

Ранее первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев призвал АКИТ разработать единую политику для маркетплейсов, которая бы остановила торговлю украинскими товарами вне зависимости от места их производства.

Речь шла об украинских конфетах Кременчугской кондитерской фабрики от компании Roshen, которые запрещены к продаже. В карточках товаров на Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" говорилось, что сладости делают в Казахстане, но фотографии из отзывов говорили, что местом производства является Украина.

Гусев также заявил, что к безопасности таких конфет есть вопросы, поскольку около 30 видов подозреваются в содержании бензопирена – запрещенного к продаже в России токсичного вещества.

