Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением разработать единую политику для маркетплейсов, чтобы остановить торговлю украинскими товарами независимо от их заявленного места производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам парламентария, на маркетплейсах Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" найдены украинские конфеты, которые продаются, несмотря на запреты российского правительства и Роспотребнадзора. В продаже имеются сладости Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров говорится, что их делают в Казахстане, однако в фотоотзывах написано Украина, пояснил Гусев.

Депутат напомнил, что Roshen принадлежит экс-президенту Украины и главе оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Средства из доходов от продажи конфет могут направляться на финансирование украинской армии через налоги и пожертвования. Это обстоятельство, считает парламентарий, вызывает опасения относительно возможного финансирования терроризма.

Более того, есть вопросы к безопасности таких конфет, поскольку около 30 видов подозреваются в содержании бензопирена – запрещенного к продаже в России токсичного вещества, уточнил Гусев.

Депутат направил обращения в указанные маркетплейсы с просьбой провести проверку и в случае подтверждения удалить сладости из ассортимента. Кроме того, он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, призвав проверить и изъять товары в случае подтверждения нарушений.

Ранее член парламента Франции Жордан Гиттон пожаловался на последствия поставок сахара с Украины. Он обратил внимание, что уровень импорта украинской свеклы увеличился с 20 000 до 400 000 тонн в 2022–2023 годах, а потом до 700 000 тонн в 2023-м. Это, с его слов, привело к снижению цен на сахар в ЕС на 30%, что отразилось на стоимости французской свеклы.