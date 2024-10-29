Член парламента Франции Гиттон выступил против поставок украинского сахара

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Член парламента Франции Жордан Гиттон пожаловался на последствия поставок сахара с Украины. Об этом со ссылкой на обращение политика к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар пишет "Лента.ру".

Так, Гиттон обратил внимание, что уровень импорта свеклы с Украины увеличился с 20 000 тонн до 400 000 тонн в 2022–2023 годах, а затем до 700 000 тонн в 2023 году. Согласно его данным, это привело к снижению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%, что в свою очередь отразилось на ценах на французскую свеклу.

Он заявил, что ЕС не только не защищает свекольную отрасль Франции, но и способствует завозу сырья с Украины, которое не соответствует стандартам, установленным для аграриев Франции. Гиттон подчеркнул, что украинским фермерам разрешено использовать 29 активных веществ, в том числе фунгициды, инсектициды и гербициды, которые в Евросоюзе запрещены.

Парламентарий призвал ввести для украинской продукции те же стандарты производства, которые предъявляются к французской и защитить французских фермеров.

В июне 2022 года Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год – до июня 2024 года.

На это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинских, а не наоборот.