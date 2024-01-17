ЕК обсуждает продление до 2025 года беспошлинного ввоза украинских товаров

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Еврокомиссия обсуждает продление до июня 2025 года беспошлинного ввоза украинских товаров, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский встретился с представителями профсоюзов европейских фермеров и сельхозпроизводителей, которые обеспокоены беспошлинным и бесконтрольным ввозом украинской агропродукции. Их предложения учтут при принятии решения о продлении режима беспошлинного ввоза всех товаров с Украины.

В июне 2022 года Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год – до июня 2024 года.

В сентябре прошлого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

Помимо этого, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о решении запретить импорт в страну 24 украинских товаров. В список вошли семена подсолнечника и растительное масло, рожь, пшеница, рапс, кукуруза, продукты мясопереработки, а также различные овощи и мед. Запрет начал действовать с 00:00 16 сентября.

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