Орбан заявил, что ЕК должна защищать европейских фермеров от Украины, а не наоборот

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Еврокомиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинских, а не наоборот. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель, где 1 февраля состоится саммит Евросоюза, пишет ТАСС.

Орбан также успел пообщаться с местными фермерами, которые продолжают свои акции протеста на улицах города.

Премьер Венгрии заявил, что ЕС необходимы новые лидеры, которые действительно будут представлять интересы своего народа. По его словам, действующее руководство Евросоюза никогда не будет принимать решения, выгодные фермерам.

Ранее член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины.

Она направила письмо главе МИД Франции Стефану Сежурне с просьбой пояснить, какие меры примут для защиты сельскохозяйственной независимости республики и поддержки фермеров, которые уже находятся в затруднительном положении.

До этого стало известно, что Еврокомиссия обсуждает продление до июня 2025 года беспошлинного ввоза украинских товаров.

В июне 2022 года Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год – до июня 2024 года.

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