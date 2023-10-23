Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

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Сельхозпроизводители в Молдавии настаивают на введении режима чрезвычайного положения в аграрном секторе из-за проблем с погашением кредитов. Об этом заявил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко.

Он заявил, что каждый день конгрессу аграриев поступают звонки от фермеров, чью собственность конфисковали банки, поставщики и кредиторы, а некоторые из них теряют даже дома.

"Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами, отсрочить сроки погашения кредитов", – приводит его слова РИА Новости.

Конгресс в Кишеневе собрал более 600 фермеров, которые обсуждали проблемы с погашением кредитов из-за неурожая и отсутствия поддержки со стороны врачей. Аграрии хотят добиться от правительства признания своей неплатежеспособности.

Они также сообщили, что если в течение 7 дней их жалобы не будут удовлетворены, то они выйдут на протесты, в том числе с использованием сельхозтехники.

В июне молдавские сельхозпроизводители уже выходили на акции протеста, где выступали за снижение НДС на зерновые и требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины.

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать действие запрета на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

В свою очередь, власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины из-за этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

В Молдавии фермеры потребовали запретить экспорт сельхозпродукции с Украины