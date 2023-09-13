Диппредставителя Молдавии в РФ вызвали в МИД в связи с депортацией Денисова

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Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД, сообщила ТАСС официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Причиной стала депортация руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

Ранее руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова выдворили из Молдавии по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.

На сайте Генеральной инспекции по миграции республики говорится, что его действия создают угрозу информационной безопасности Молдавии.

Согласно закону страны, иностранца могут объявить нежелательным, если он осуществлял, осуществляет или, предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности или общественному порядку.